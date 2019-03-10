الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم اختيار اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيرا للنقل، ولكن بعد موافقة البرلمان أولا، مضيفا: «لازم موافقة البرلمان على الوزير اللي احنا بنرشحه ويحلف اليمين، والبرلمان دلوقتي في اجازة».



وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: «أقسم بالله أنا رشحت لمرفق النقل واحد من أفضل ضباط بالجيش المصري، والجميع بالقوات المسلحة يعلم هذا الكلام ويرى حجم الجهد الذي يبذله اللواء كامل الوزير.



وتابع الرئيس السيسي : «يقولون إننا كنا نتحايل علي الوزير ليتولى المنصب، متابعا: «كامل الوزير قال إحنا تحت رجل مصر في خدمتها»، مؤكدا أن حجم الجهد الذي يبذل في المشروعات القومية بالدولة أكبر من هائل وضخم جدا وسينتهي 30 يونيو 2020 بتكلفة 4 تريليون جنيه وانتهى منه 50% في ظل الظروف الصعبة.

