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زوجة شهيد: زوجي كان محبوبًا من الجميع.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 12:46 م
صدى البلد
مي محمد
قالت شيماء عبد السميع، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدي، إنه ابن عمتها، لافتة إلى أنه يتمتع بالصفات الجيدة منها أنه كان شخصا متواضعا، على خلق عظيم، محبوب من الكل.

وأضافت خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد، أن كل هذه الصفات دفعتها للزواج منه، مشيرة إلى أنهما تزوجا لمدة 9 سنوات.

وأردفت أنها اكتسبت خلال سنين الزواج تلك الصفات وهي الصبر وتحمل المسئولية، مرددة إلى أنها "كان دائما يقولي لها إنها الأم والأب "لا، منوهة إلى أن أولاده يفتخرون به إضافة إلى أنه متمني أنهم يكونون في يوم مثل والدهم.

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