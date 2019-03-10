رئيس جامعة بني سويف خلال تخريج الدفعة 17 بكلية الطب: إنشاء جمعية للخريجين

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن إنشاء جمعية لخريجي الجامعة تهدف إلى استمرار التواصل بين الجامعة والخريجين.



جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الـسابعة عشر بكلية الطب البشري، بحضور نواب رئيس الجامعة، ونقيب الأطباء، وعميد الكلية والوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الخريجين وأسرهم.



واستهل رئيس الجامعة كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، والوقوف دقيقة أخرى إجلالًا وتقديرا لأسر وأولياء أمور الطلاب، معربًا عن سعادته البالغة لحضورة حفل التخرج، لافتًا إلى أن منظومة التطوير الجامعي قد بدأت بالقطاع الطبي ليتماشى مع التعليم قبل الجامعي، حيث تم تطوير عملية الدراسة بكلية الطب وأصبحت بنظام الخمس سنوات، بالإضافة إلى عامين للامتياز، وأن التطوير شمل المناهج وطرق الامتحانات والتصحيح، بحيث أصبح بشكل إلكتروني متكامل.



كما صرح "حسن" بأنه تم الانتهاء من تطوير لائحة الدراسات العليا بكلية الطب لتواكب الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، على أن يتم العمل بها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، كما أعلن رئيس الجامعة عن مبادرة الجامعة باعتماد لائحة الأطباء المقيمين الجديدة في مجلس الجامعة المقبل.



ودعا رئيس الجامعة أبنائه الطلاب أن يكونوا قدوة ونموذجًا متميزا، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق لهم في استكمال مسيرتهم العملية والعلمية، كما شهد الحفل تكريما الدكتور منصور حسن من عميد كلية الطب، وتكريم أوائل الفرق، كما قام الطلاب جميعًا بترديد أداء قسم الطبيب خلف الدكتور أحمد الشرقاوي نقيب أطباء المحافظة.