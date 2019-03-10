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السيسي يعلن ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق .. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:29 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقام بترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩ وذلك خلال تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.

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