ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و43 آخرين لانضمامهم لداعش

الأحد 10/مارس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
أحمد مهدي
قررت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بتهمة الانضمام لداعش، لـ 19 مارس لحضور المتهمين من محبسهم.

كما أمر المحكمة مساعد وزير الداخلية للسجون بالتحقيق مع المتسبب فى عدم حضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

ترشيحاتنا

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

وزير الطيران المدني يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية

الترجي الناجي الوحيد.. كبار إفريقيا على رادار الإقصاء من دوري الأبطال

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطار .. فيديو

شاهد.. لحظة القبض على كلبين هاجما طفلة بمدينتى

عميدا أركان حرب توأمان يشاركان في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو

رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم عادل إمام خط أحمر

أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

شاهد.. أول صورة من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

ساعات الموت والرعب داخل طائرة تركية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

خدمات جديدة للزوار في معبد فيلة بأسوان.. صور

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

فيديو

مصنع 2000 حربي: سيارات الطعام المتنقلة المصرية أفضل من الأوروبية .. فيديو
نصر سالم: المندسون حاولوا بث الفتنة والوقيعة بين الشعب والجيش.. فيديو
فاطمة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.. فيديو
شاهد.. لحظة تكريم الرئيس السيسي الأم والأب المثاليين لأسر الشهداء
الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟