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فن

حمزة نمرة يسافر إلى الولايات المتحدة لإحياء 3 حفلات

الأحد 10/مارس/2019 - 05:41 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يسافر المطرب حمزة نمرة الى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إحياء ثلاث حفلات غنائية هناك على مدار ثلاث أيام من الفترة 22 الى 24 مارس الحالى.

ومن المتوقع ان يشدو حمزة نمرة بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى أمريكا منها : "دارى يا قلبى وحكاية طفل التى طرحها منذ أيام قليلة.

يذكر أن آخر اعمال حمزة نمرة هو ألبوم "احلم معايا" الذى حقق نجاحا كبيرا عند طرحه.

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