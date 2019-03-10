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رياضة

النني على مقاعد البدلاء مع أرسنال أمام مانشستر يونايتد

الأحد 10/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن الإسباني "يوناي إيمري"، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويجلس المصري محمد النني، متوسط ميدان فريق أرسنال على مقاعد البدلاء، بعد خروجه من قائمة الفريق للمباراة الماضية أمام رين في الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل كالآتي :
في حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: سوكراتيس - كوسيليني - مونريال 
خط الوسط : ميتلاند نايلز - تشاكا - رامسي - أوزيل - كولاسينتش 
خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت
ويحتل ارسنال المركز الخامس برصيد 57 نقطة ، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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