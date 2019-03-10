سمير فرج: تكريم السيسي لأبناء الشهداء لفتة إنسانية لرفع روحهم المعنوية.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لإبناء الشهداء لفتة إنسانية منه لرفع روحهم المعنوية.



وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"يوم الشهيد يوافق ذكرى إستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض مارس 1967".



وتابع:"بعد 2011 الإخوان كانوا يروجون الشائعات وينشرون الأكاذيب للوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش".



وأشار مدير الشئون المعنوية الأسبق، إلى أن هزيمة الدول لم تعد بالدبابة والمدفع بل بنشر الأكاذيب والشائعات.