شاهد.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة سوداء جذابة

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة لها.



وظهرت ريا فى الصور بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، حيث ارتدت فستان أسود طويل وذا أكمام طويلة من توقيعMARIANE BECHARA، وتميز التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، وانتعلت حذاء أسود ذو كعب عالى.





فيما اعتمدت الإعلامية ريا على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التي برزت جمال ملامحها.



