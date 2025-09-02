رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أن إسرائيل لن توقف الحرب في غزة حتى يتم هزيمة حماس، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال رئيس الأركان الإسرائيلي:" لن يكون لحماس مكان تختبئ فيه من قدرات الجيش".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: “سنعزز من عملياتنا العسكرية في غزة من أجل تحقيق النصر”.

وفي وقت سابق، ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تفضي إلى إعادة ذويهم، مؤكدين أن "80% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة، وأنت الوحيد القادر على الضغط لإنجازها"، في إشارة مباشرة إلى ثقل ترامب السياسي ونفوذه داخل الأوساط الإسرائيلية والأميركية.

ووجهت العائلات انتقادات لاذعة للمسؤولين الإسرائيليين، وقالوا إن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يظهر اهتمامًا بقضية المخطوفين أكثر من الوزير الإسرائيلي رون ديرمر"، في تعبير عن خيبة أملهم من أداء الحكومة.

