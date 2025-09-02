أعاد 45 ألف جنيه عثر عليها عقب حادث القطار.. محافظ مطروح يكرم أحد شباب الضبعة

ثمّن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف الشاب محمد السلوي، أحد أبناء مدينة الضبعة، الذي أعاد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد عثر عليه عقب حادث قطار الضبعة، مؤكدًا أن ما فعله يُعد مثالًا مشرفًا لـ"معدن المصري الأصيل".

وفي مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش والدكتورة منة فاروق، قال المحافظ: "بشكر قناة إكسترا نيوز على دعمها وتسليط الضوء على النماذج المشرفة، واللي بتؤكد على أصالة أبناء مصر، ومنهم أهالي مطروح الذين ضربوا أروع الأمثلة في الحادث الأخير."

وأوضح شعيب أن أهالي الضبعة كانوا من أوائل من وصلوا إلى موقع الحادث، وسارعوا بمساعدة المصابين وجمع متعلقات الركاب، مضيفًا: "محمد السلوي كان من الشباب المشاركين في عمليات الإنقاذ، وعثر على المبلغ المالي وسلّمه فورًا إلى قسم شرطة الضبعة، واليوم تم تسليمه إلى أصحابه بعد التأكد من هويتهم من خلال تحريات المباحث".

كما أشار إلى أن المحافظة كرّمت الشاب بشهادة تقدير ومبلغ مالي تقديرًا لأمانته وشهامته وموقفه النبيل، قائلاً: "هذا مثل جميل نعتز به، ونتمنى أن يكون قدوة لشباب مصر في كل مكان".