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اقتصاد

سعر الخضراوات اليوم الإثنين 11-3-2019..ارتفاع الطماطم واستقرار البصل

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم، الإثنين 11 مارس 2019، حيث ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 50متراوحا بين 1.75 جنيه إلى 5.25 جنيه للكيلو ، والبطاطس من 3.5 إلى 7 جنيهات مرتفعة بنحو 50 قرشا، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات، والفاصوليا بـ23 جنيهًا مرتفعا 6 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ6 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان البلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

وفيما استقرت أسعار الفاكهة، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8.50 جنيه، واليوسفي 3 جنيهات.

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