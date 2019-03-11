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رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض IQDEX

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:07 م
صدى البلد
كريم الخطيب - محمد إبراهيم
أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية عودة الدول العربية للهيئة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُولي اهتماما مُتزايدا بتحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها، مُشيرا إلى أن الأجواء مُهيأة حاليًا لإحياء المشروع الذي أُنُشئت من أجله الهيئة العربية للتصنيع , لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك .

جاء ذلك في تصريحات على هامش مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض "الدفاع الدولي في العراق IQDEX والمقام خلال الفترة من 9-12 مارس الجاري بأرض معرض بغداد الدولي فى دورته الثامنة في إطار استكمال التواجد بالمعارض العسكرية الإقليمية والدولية بعد نجاح معرض ايديكس القاهرة 2018.

وأوضح "التراس" أن مكانة مصر ودورها الرائد كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلي الإتفاق علي التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمُعدات والأنظمة الدفاعية.

وشهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع حيث شهد جناح الهيئة الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية واهتمام كبير من كبرى شركات التسليح والمسئولين الدوليين حيث قام الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس الأركان العراقي بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع واطلع من القائمين عليها على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب "الغانمي" عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

وأشاد محمد هاشم العاني وزير التجارة العراقي بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المُتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ,وإستراتيجياتها لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمنتجات الهيئة من الصناعات الدفاعية كما تم بحث التعاون مع عدد كبير من المسؤولين العراقيين بالإضافة إلي قيادة الشرطة الاتحادية وشركة الصناعات الفولاذية العراقية ,بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون.
رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض IQDEX
رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض IQDEX

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