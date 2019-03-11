لأول مرة .. اختبار إلكتروني لـ 500 طالب وطالبة بطب حلوان

عقدت وحدة القياس وتقويم الطلاب بكلية الطب جامعة حلوان لأول مرة بالكلية " اختبار إلكتروني حقيقي " ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .



يأتي ذلك في إطار خطة جامعة حلوان وكلية الطب في مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، وفي ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحويل الاختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة.



وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الإختبارت الإلكترونية تشكل بديلًا للإختبارات الورقية التقليدية و هي أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية بإستخدام الحاسب الآلي والأجهزة الذكية المحمولة ويتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقيها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية.



وأضاف نجم أن مميزات الاختبارات الإلكترونية تتمثل في تكوين بنوك أسئلة غير محدودة والاختبارات الإلكترونية Assessment Gourmet وهي منظومة صنعت بأيدي مصرية وفق أحدث المواصفات العالمية، بجانب انشاء نماذج مختلفة للإختبارات لكل طالب لمنع الغش ، بالإضافة إلى تكوين أنواع مختلفة من الأسئلة وتدعيمها بالوثائق المتعددة وتوفير طباعة الورق والتصحيح التلقائي للإختبارات .



وأوضح أن الاختبار اقيم بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وشمل 500 طالب وطالبة من الفرقه الأولي بكلية الطب، من خلال4 معامل للحاسب الآلي على مدار 8 فترات اختبارية بمعدل 32 جلسة اختبارية.



وأكد أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد وعمل فريق مركز القياس بالكلية وأعضاء هيئة التدريس وشارك في تنظيمه طلاب الفرقة الثانية والثالثة بالكلية، وقد تكون الاختبار من ثلاث صور اختبارية متكافئة سحبت من بنك الأسئلة، مضيفًا أنه سيتم تنفيذ إمتحان نهاية العام الدراسي بنفس الطريقة.