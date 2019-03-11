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ثقافة

أسفار التكوين المصرية فى أحدث عروض فرسان الشرق بمسرح الجمهورية

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:58 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها الفنية بعنوان الجبتانا "أسفار التكوين المصرية"، تصميم وإخراج مناضل عنتر وذلك على مدار ليلتين متصلتان فى الثامنة مساء الخميس، الجمعة 14 ، 15 مارس على مسرح الجمهورية.

يروى العرض قصة ميلاد الحياة على أرض مصر ونشأة المجتمع فى وادي النيل وظهور أول حضارات التاريخ من خلال المتن المقدس "الجبتانا"، الذى توارثه مانيتون السمنودى عن أسلافه الكهنة ويعد أقدم النصوص الفرعونية المتداولة.

فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا .

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