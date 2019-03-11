التعليم تفتتح معرض المدرسة المنتجة بديوان الوزارة

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، معرض منتجات طلاب المدارس، والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، لخدمة العاملين بداخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر لمدة أسبوع، برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور أحمد المراغى مدير مكتب الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.



جاء ذلك ترسيخًا ضمن اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل المنتج، وتحقق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وتزيد انتمائه لها.



وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، حرص الوزارة على التنمية البشرية التي تساهم في اكتساب الطلاب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة بعد انطلاقهم في سوق العمل، وإستثمار الطاقات البشرية داخل المدرسة متمثلة في الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، مشيرًا لأهمية مردود الاستثمار في التعليم لزيادة الناتج القومى باعتباره أحد روافد الدخل القومى، وتنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.



ومن جهته، أوضح عماد الدين محمد، مدير عام الإدارة العامة للمدرسة المنتجة،أن الطالب المشارك في مشروعات الوحدة المنتجة يتدرب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجيعهم على انشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال انتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.



وأشار إلى أن المعرض تضمن مشاركة 7 مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، وهذه المحافظات هي: دمياط، والقاهرة، والبحيرة، والشرقية، وبنى سويف، والمنوفية، والأقصر، مؤكدًا على أن المعرض يتضمن عرضًا للمنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية، ومنتجات مدارس التعليم المجتمعى.