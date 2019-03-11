الطفل ضحية الهجوم الشرس من كلب بالقليوبية يخضع لعملية جراحية

أكد الدكتور محمد عبد السلام مدير المستشفيات الجامعية ببنها استقرار حالة الطفل محمد الذي تعرض لهجمة شرسة من قبل كلب أثناء مداعبته بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر.



وأضاف عبد السلام أن الطفل خضع لعملية جراحية صباح اليوم شارك فيها عدد من الأطباء من تخصصات مختلفة في جراحة التجميل وتخصصات الرمد والأنف والأذن، مشيرا إلى أن الطفل يمكث الآن بالعناية المركزة تحت الملاحظة.



وكان مستشفى بنها الجامعى استقبل الطفل مصابا بتشوه كبير بالوجه إثر هجوم كلب عليه أثناء إطعام والدة الطفل له وسط مداعبة الطفل للكلب.



وتم إثبات حالة الطفل بنقطة المستشفى وتم إخطار مستشفى الحميات ببنها وإعطاء الطفل المصل على إثر ما تعرض له من افتراس وعقر وتم توفير الدم اللازم للطفل وخضوعه للعمليات.

