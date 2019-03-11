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برلماني: دعوة الشخصيات العامة إلى مناقشات علنية للتعديلات الدستورية

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:22 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
عبد الخالق صلاح
قال إيهاب الطماوي؛ عضو مجلس النواب؛ إن مجلس النواب سوف يوجه دعوات للشخصيات العامة وأصحاب الخبرات والاستماع لرأيهم في التعديلات الدستورية؛ موضحا أن التعديلات الدستورية ستكون إضافة ضامنة تمثيل كل فئات المجتمع في البرلمان المقبل.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن جلسات المناقشات على التعديلات الدستورية ستكون علنية يعقبها الاستفتاء على الدستور؛ لافتا الى أن الشعب المصري هو صاحب القول الفصل في هذه التعديلات .

وأكد الطماوي أن المناقشات ستكون على مدار أسبوعين في 6 جلسات نقاشية .

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