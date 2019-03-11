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عمرو أديب عن ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية: كانوا في مهام لخدمة بلادهم.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:52 م
صورة من موقع حادث
صورة من موقع حادث الطائرة المنكوبة
محمد القاضي
علق الإعلامي عمرو أديب، على مأساة الطائرة الإثيوبية، قائلا: «اكتشفنا إن فيه 6 مصريين توفوا في حادث الطائرة الطائرة المنكوبة، معقبا: «كانوا في مهام لخدمة بلادهم».

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كان فيه مشاهد من الطائرة قبل سقوطها بثواني، الطائرة رحلتها ما اخدتش 6 دقائق».

وتابع: «أغلب شركات الطائرات في العالم أوقفت هذا النوع من الطائرات، وبقايا الطائرة مأساة حقيقية».

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