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عمرو أديب لـ محمد صلاح: مش عايز أشوفك جنب رونالدو.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:59 م
عمرو أديب ومحمد صلاح
عمرو أديب ومحمد صلاح
محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب محمد صلاح أول مرة يتكلم عن ريال مدريد ويوفنتوس، معقبا: «في نفس الوقت زيدان رجع لريال مدريد، وصلاح قال لا يا جماعة الموضوع سابق لأوانه، والموضوع عن إني اتنقل لنادي تاني يتأجل لآخر الموسم».

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا كعمرو نفسي صلاح ميروحش ريال مدريد، وحابب صلاح يفضل في ليفربول والدوري الإنجليزي، وحابب تأقلم صلاح مع المجتمع الإنجليزي بعيدا عن مشاكل المجتمع الإسباني»، وتابع: «أنا بنصح صلاح بأن يبقي في ليفربول لإنه لم يعد شخصا يبحث عن المال، وبيتقاضى راتب تقريبا التاني على مستوي العالم».

وأشار: «أنا مش حابب أشوف صلاح جنب كريستيانو رونالدو».

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