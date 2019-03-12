وكيل طب عين شمس يكشف تفاصيل تصحيح الامتحان الإلكتروني لكليات الطب

قال الدكتور أشرف عمر، وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم إجراء الاختبار الإلكتروني الموحد لطلاب كليات الطب، مشيرا إلى نجاح التجربة في جامعة عين شمس بشكل ملحوظ.



وأضاف عمر، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه تفقد لجنة الامتحانات بالكلية، برفقة الدكتور محمود المتيني، عميد الكلية، مشيرا إلى سعادة الطلاب بالتجربة، وسهولة إجراء الاختبار عبر أجهزة الكمبيوتر.



وأوضح وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم إجراء التصحيح الإلكتروني للامتحان بشكل موحد لكل كليات الطب، وسيتم إعلان نتائج كل كلية بشكل منفرد، وذلك من خلال المجلس الأعلى للجامعات.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه سيتم منح الـ (١٠٠) الأوائل من الطلاب المتفوقين في الاختبار المعرفي الموحد، فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.

