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فن

ويزو ترزق بطفلها الأول: نورتنا وزودتنا يا إسماعيل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:35 ص
ويزو
ويزو
محمد بدران
رزقت نجمة فريق مسرح مصر، الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ «ويزو» بمولودها الأول "إسماعيل"، من زوجها شريف منصور، وأعلنت الخبر لجمهورها عبر "إنستجرام".

وكتبت "ويزو": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار، اللي ربنا كاتبهوله هايشوفه، "إسماعيل شريف حسني".. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك، وإحنا نبقى بارين بيك يا عيوني".

واحتفلت الفنانة ويزو بزواجها من شريف حسني في شهر نوفمبر 2017، بحضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني.
ويزو ترزق بطفلها الأول: نورتنا وزودتنا يا إسماعيل

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