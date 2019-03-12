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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم الثلاثاء، 12 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوري المصري الممتاز، وبطولتي دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهة في الدوري الفرنسي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز:
الجونة X الاتحاد السكندري - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
سموحة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

دوري أبطال أوروبا:
مانشستر سيتي الإنجليزي X شالكه الألماني - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
يوفنتوس الإيطالي X أتلتيكو مدريد الإسباني - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

دوري أبطال آسيا:
شاندونج ليونينج - الصين X كاشيما انتلرز - اليابان .. 9:30 صباحًا - beIN SPORTS HD 3
سانفريس هيروشيما - اليابان X ميلبورن فيكتوري - أستراليا.. 12:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
دايجو - كوريا الجنوبية X جوانجزو إيفرجراند - الصين.. 12:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا X جيونجنام - كوريا الجنوبية.. 2:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
باختاكور - أوزبكستان X الأهلي - السعودية.. 2:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
استقلال طهران - إيران X العين - الإمارات.. 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
السد - قطر X بیرسبولیس - إيران.. 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الهلال - السعودية X الدحيل - قطر.. 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1

الدوري الفرنسي:
بوردو X مونبلييه - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

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