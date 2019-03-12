تعليم القاهرة تكشف تفاصيل معرض الطلبة المبتكرين

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرصه المستمر على تنمية قدرات أبنائه المبتكرين والطلبة الباحثين، في مجال البحث العلمي، لتنمو وتزداد مواهبهم وتسخير كافة الطاقات لإخراج إبداعهم فهم مستقبل مصر.





وأوضح عطية في بيان رسمي له، أن هناك تعاونًا مثمرًا بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبين الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، والتي فتحت أبواب معاملها وأدواتها لتنمية وإثقال تلك المواهب وتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية.





وأشار عطية إلى أنه قد تم إقامة معرض سنوي للطلبة المبتكرين من مدارس تعليم القاهرة بمقر الأكاديمية، بحضور الدكتور وحيد غريب علي عميد الأكاديمية، مؤكدًا أنه قد شارك في هذا المعرض 22 مشروعا فى مجالات الهندسة، وعلوم البيئة، والفيزياء، والروبوت.



