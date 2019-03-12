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تعليم

تعليم القاهرة تكشف تفاصيل معرض الطلبة المبتكرين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:15 ص
معرض الطلبة المبتكرين
معرض الطلبة المبتكرين
ياســـمين بدوي
أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حرصه المستمر على تنمية قدرات أبنائه المبتكرين والطلبة الباحثين، في مجال البحث العلمي، لتنمو وتزداد مواهبهم وتسخير كافة الطاقات لإخراج إبداعهم فهم مستقبل مصر.

وأوضح عطية في بيان رسمي له، أن هناك تعاونًا مثمرًا بين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبين الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، والتي فتحت أبواب معاملها وأدواتها لتنمية وإثقال تلك المواهب وتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية.

وأشار عطية إلى أنه قد تم إقامة معرض سنوي للطلبة المبتكرين من مدارس تعليم القاهرة بمقر الأكاديمية، بحضور الدكتور وحيد غريب علي عميد الأكاديمية، مؤكدًا أنه قد شارك في هذا المعرض 22 مشروعا فى مجالات الهندسة، وعلوم البيئة، والفيزياء، والروبوت.

وأوضح عطية أن الطلبة المشاركين كانوا من إدارات (الزيتون ، شرق مدينة نصر ، الزاوية الحمراء ، الشرابية ، وإدارة حلوان التعليمية) وذلك كمرحلة أولى؛ حيث ستشارك الإدارات تباعا وفق جدول منظم وخطة عمل ممنهجة؛ لافتًا إلى أنه قد حازت المشاريع على إعجاب وانبهار الجميع؛ حيث تم اختيار عدد 8 مشاريع للعرض أمام كل من : وزير الإنتاج الحربي ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد نائب وزير التعليم للتعليم الفني ، ورئيس أكاديمية البحث العلمي ، مسئول وحدة البحث العلمي بمديرية تعليم القاهرة .

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