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سيارات

فتح الطريق الساحلي الدولي أمام حركة السيارات بعد انتهاء الشبورة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:32 ص
إعادة فتح الطريق
إعادة فتح الطريق الساحلي الدولي
أحمد مهدي
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية للطريق الساحلى الدولي بعد انتهاء موجة الشبورة التي هبطت لمستوى الرؤية.

وكانت الإدارة أغلقت الطريق مساء أمس، الاثنين، حيث تبين من الرصد والمتابعة للطريق الساحلى الدولى، ظهور شبورة مائية، ووصول مستوي الرؤية لمسافة اقل من ١٠ متر بطول ٩٥ كيلو متر.

وكانت مصادر أمنية، أكدت أن الإدارة أغلقت الطريق من سيدي عبدالرحمن وحتى رأس الحكمة فى الاتجاهين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم.

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