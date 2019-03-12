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تداول 469 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:27 ص
تداول 469 شاحنة بضائع
تداول 469 شاحنة بضائع و 56 سيارة بمواني البحر الأحمر
حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة وتم تداول 500 طن بضائع عامة و 277 شاحنة بضائع و378 سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامة و154 شاحنة و 367 سيارة فيما شملت حركة الصادرات و 123 شاحنة بضائع و11 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة محبة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و مغادرة السفينتين ايلة و سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Dinity فيما يستقبل ميناء الغردقة سفينة التدريب عايده .

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