تداول 469 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة وتم تداول 500 طن بضائع عامة و 277 شاحنة بضائع و378 سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامة و154 شاحنة و 367 سيارة فيما شملت حركة الصادرات و 123 شاحنة بضائع و11 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة محبة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و مغادرة السفينتين ايلة و سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Dinity فيما يستقبل ميناء الغردقة سفينة التدريب عايده .



