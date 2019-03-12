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فن

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:12 ص
شيري نبيل
تصدرت الفنانة يسرا مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد ظهور زوجها خالد سليم، الذي حرص على الاحتفال بعيد ميلادها، وسط نخبة من النجوم.

وقد شهد احتفال الفنانة يسرا بعيد ميلادها عددًا من المفاجآت، أهمها الظهور النادر لزوجها خالد سليم على الرغم من حرصه على عدم الظهور في أي مناسبة رسمية، إلا أن زوجها خالد سليم نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، حرص هذه المرة على حضور الاحتفال بعيد ميلاد زوجته وسط أصدقائها.

كما شهد الاحتفال ظهورًا نادرًا أيضا إلى والدة الفنانة يسرا في إحدى صور الحفل، وكانت تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، وحرصت يسرا على التقاط صورة بجانب والدتها.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبى مقطع فيديو من الاحتفال الذى أقيم اليوم حيث فاجأها بالاحتفال واحضروا تورتة على هيئة قلب وكتبوا عليها "القلب الكبير يسرا".

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