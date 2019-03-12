الطيب: الأزهر يرحب بالتعاون مع المؤسسات العلمية الإفريقية .. فيديو

أكد الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر ، أن الأزهر مؤسسة علمية أحتضن على مدى الكثير من الأروقة لنشر العلم ، معلنًا أن الأزهر يسره أن يدعم الأفكار البناءة لشباب الأزهر.



وأشار "الطيب" خلال كلمته بفعاليات افتتاح المقر الإقليمى الدائم لشمال إفريقيا لإتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء،إلى أن الأزهر يرحب بالتعاون مع المؤسسات العلمية على مستوى القارة الإفرقية وتطور البحث العلمى أيضًا.



وتابع :"دعونا نعمل معا لتطوير التعليم العالى فى إفريقيا" ، منوهًا إلى أن نهضة القارة لن يمكن أن تتحقق دون سواعد الشباب الإفريقى ومساعيه واستغلال موارد القارة السمراء الغنية.



ولفت "شيخ الأزهر" إلى أن مؤسسة الأزهر تعتز بقوافلها الطبية والإغاثية لعدد من الدول الإفريقية.

