أهلي 15 سنة يواجه الزمالك في بطولة الجمهورية للطائرة

يخوض فريق ناشئين ١٥سنة للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على الملاعب المفتوحة بنادي الزمالك، ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار نحو لقب البطولة.



وأكد عادل لطفي مدرب الفريق جاهزية اللاعبين، وإصرارهم الكبير على تقديم عرض قوي خلال المباراة بعد أن حقق الفوز على الزمالك في لقاء الذهاب منذ عدة أيام.



