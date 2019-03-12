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أخبار العالم

ماكرون يصل إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:21 م
ماكرون ورئيس وزراء
ماكرون ورئيس وزراء اثيوبيا
قسم الخارجي
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وكان في استقبال ماكرون لدى وصوله الى مطار مدينة لاليبلا رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد وكبار المسؤولين الحكوميين والمواطنين وزعماء الأديان .

جدير بالذكر أن مدينة لاليبلا هي إحدى مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو، حيث سيجري ماكرون المحادثات مع رئيس الوزارء الدكتور آبي أحمد حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيجري محادثات مع رئيسة البلاد سهل ورق زودي

ومن المقرر توقيع مذكرات تفاهم بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين. .

كان آبي زار باريس نهاية أكتوبر الماضي، وتعهد ماكرون وقتها بمساهمة فرنسا في صيانة وترميم الكنائس المنحوتة في لاليبيلا.

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