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فن

منذر رياحنة ينتهي من تصوير "ماذا لو"

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:53 م
منذر رياحنة
منذر رياحنة
نورا نبيل
كشف الفنان منذر رياحنة عن إنتهائه من تصوير مشاهده بمسلسله الجديد.
وغرد رياحنه عبر تويتر قائلا :" بفضل الله تم الانتهاء من تصوير مسلسل ماذا لو بمشاركة ألمع النجوم الخليجية و إن شاءالله اللقاء في رمضان..شكر كبير لكل فرد ترك لمسة كبيرة أو صغيرة بهذا العمل.شكرا للجمهور العربي المتواجد في الكويت غمرتوني بمحبتكم و ألف شكرا للكويت.بلد العز الكرم الثقافة و الرقي " .

"ماذا لو" تدور احداثه حول فكرة الاختيارات عندما يحتم على الانسان اتخاذ قرار ما بدلًا عن غيره، وتحمل مسئولية ونتيجة اختياره في مختلف مجالات الحياة.

يشارك في بطولة مسلسل "ماذا لو" خالد أمين، روان مهدي، أسيل عمران وإخراج حسين دشتي وكتابة فيصل البلوشي وإنتاج اي اند اتش للإنتاج.

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