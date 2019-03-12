الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

قام المهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس لمتابعة انتظام العمل بالمحطة، حيث تفقد الأرصفة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول منظومة السكك الحديدية.



وأكد "الوزير" أن السكة الحديد ستشهد خلال الفترة القادمة تحسنا في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع حملة الانضباط التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية اليوم، ومع توالى تنفيذ مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية حيث تنفذ الوزارة التجديد الشامل لمسافة 1000 كم بتكلفة 5 مليارات جنيه ومع توالي تنفيذ مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية ومع توريد العربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها حيث سيؤدي ذلك إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمة.



وأثناء توجه وزير النقل إلى برج الشمال للإشارات لاحظ وجود مجموعات من لقم الفرامل منتشرة على الأرض بجوار القضبان فأمر بتجميعها فورا وموافاته بتقرير فوري عن هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وأكد الوزير ضرورة اليقظة التامة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعوامل السلامة والأمان.



أكد الوزير أنه سيتابع العمل بهذا المرفق الحيوي على مدار الساعة وأنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في الخدمة المقدمة للركاب، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يكون في خدمة الراكب المصري.



وأوضح رئيس الهيئة أن هذا البرج يدخل ضمن مشروع كهربة الإشارات لخط القاهرة الاسكندرية والذي تنفذه الوزارة ضمن مشروعات كهربة اشارات ١١٠٠ كم بتكلفة ١٢.٦ مليار جنيه.