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فن

ماريتا الحلاني تطرح أحدث أغانيها العمر واحد.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:46 م
ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني
سعيد فراج
طرحت المطربة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة العمر واحد عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية العمر واحد للمطربة ماريتا الحلاني من كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: علي شعبان، توزيع: طارق عبد الجابر.

كانت ماريتا الحلاني قد طرحت أول ألبوم لها، ويضم 10 أغان وهى: "إلى وملكك، آخر مرة، أنا، متلخبطة، منو معقد، العمر واحد، هي وهاذي، خايفة أنام، ناسيني، تلاقينا"، حيث تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

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