مستشار البنوك الأمريكية: الأسعار ترتفع بطريقة كوميدية بسبب جشع بعض التجار

قال الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إن مصر تسير على الطريق الصحيح في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك إشادات دولية بالمجهودات المصرية وتحسن الاقتصاد.



وأضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المواطن البسيط يفكر دائما في تحسين دخله، مؤكدا أن عنصر التوقيت مهم في إقامة المشروعات والنهوض بالاقتصاد.



وأشار المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إلى أن الأسباب الرئيسية في زيادة الأسعار تتمثل فى التعويم وجشع التجار وغياب رقابة الدولة، مضيفا أن الأسعار ترتفع بطريقة كوميدية بسبب جشع بعض التجار.



ولفت إلى أن البديل لوقف زيادة أسعار السلع ان يكون بدخول منافسين جدد للسوق، وعمل رقابة بصفة مستمرة للأسواق، موضحا أن بعض التجار يتهربون من دفع الضرائب، وهذا لا يصح متابعا: «الشعب المصري غني وفقر الحكومة مش في صالحه».