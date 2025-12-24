قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأساقفة: نصلي ليمنح الله بلادنا سلامًا وبركات| صور

صلى المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية، لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة،، لا يفوتنا أن نرفع صلواتنا من أجل شعب السودان الشقيق، ومن أجل الشعب الفلسطيني، أن يتوقف نزيف الدماء، ويسود السلام، وأن يرفع الله عنهم كل آثار الحرب، ويحفظ شعوبهم وأراضيهم من كل شرّ وشبه شرّ.

قداس عيد الميلاد 

وتابع في عظة القداس: بالأصالة عن نفسي وبأسم سنودس إقليم الإسكندرية للكنيسة الاسقفية الأنجليكانية بمصر وبالنيابة عن مطارنة واساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة في مصر وخارجها أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من هنئنا بعيد الميلاد المجيد ونخص بالشكر:- 
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أوفد أمين رئاسة الجمهورية ممثلا للرئيس لحضور القداس والتهنئة بالعيد.

كما نخص بالشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس  الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي أرسل لنا برقية تهنئة رقيقة بمناسبة عيد الميلاد وأناب عن قداسته كلا من القمص بيشوي  فهمي راعي كنيسة العذراء مريم بمسرة والاستاذ الدكتور جرجس إبراهيم  صالح الامين العام الشرفي لمجلس كنائس الشرق الاوسط وأستاذ العهد القديم بالكلية الاكليريكية اللاهوتية ومعهد الدراسات القبطية .
 
ونقدم خالص الشكر للوزير أسامة الأزهري وزير الاوقاف والذي أناب فضيلة الشيخ عماد حسن أحمد، وفضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي هنئنا بالعيد، كما نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية لتهنئته الرقيقة بالعيد والذي أوفد عن فضيلته الشيخ محمد أسامة.
 

الدكتور سامي فوزي أساقفة الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة قداس عيد الميلاد عيد الميلاد القداس السيسي

