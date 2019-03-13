أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 13-3-2019

تباينت أسعار صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، حيث استقر سعر صرف الدولار فيما ارتفعت بعض أسعار صرف باقي العملات مقابل الجنيه وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.



واستقر سعر الدولار الأمريكي مسجلا نحو 17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وارتفع اليورو الأوروبي ليسجل نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، بإرتفاع بلغ حوالي 7 قروش عن أسعاره أمس، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.76 جنيه للشراء و22.88 جنيه للبيع مرتفعا 9 قروش.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع مرتفعا قرشين، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشا، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.58 جنيه للشراء و2.60 جنيه للبيع.



وتباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، وفقًا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، حيث استقر سعر صرف الريال السعودي 4.63 جنيه للشراء و4.66 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى بنحو قرشا مسجلًا 57.18 جنيه للشراء و57.55 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.73 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع.

