رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.



ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.