لاسارتي يعقد محاضرة فنية قصيرة للاعبي الأهلي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية قصيرة للاعبي الأهلي قبل بداية مران الفريق، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.



وحرص "لاسارتي" على الاجتماع بلاعبيه مع بداية المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وذلك لشرح عدد من الأمور الفنية داخل الملعب.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.