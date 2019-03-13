ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاسارتي يعقد محاضرة فنية قصيرة للاعبي الأهلي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:16 ص
لاسارتي
لاسارتي
عبد الحكيم أبو علم
عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية قصيرة للاعبي الأهلي قبل بداية مران الفريق، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص "لاسارتي" على الاجتماع بلاعبيه مع بداية المران الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة وذلك لشرح عدد من الأمور الفنية داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع مبكرًا .. فيديو

صباح البلد يبرز تقرير نيويورك تايمز عن الغاز المصري.. فيديو

الصحة: فحص 4.1 مليون تلميذ في مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

حقيقة الصورة المنسوبة لـ أبي بكر البغدادي

أول رد رسمي من الإسكان على تخوفات قاطني الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

انسي الكرش بكوب من هذا المشروب الطبيعي

نوير يخشى لدغات محمد صلاح

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

سلطة الطيران تمنع البوينج B737 Max من الأجواء والمطارات المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إي النهاردة.. كباب مشوي ومكرونة بالخضار.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مالك الحزين.. عاش هنا يوثق حكايات إبراهيم أصلان من شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

فيديو

شاهد.. الداخلية تجري تحليل مخدرات لسائقي الميكروباص والتاكسي والنقل على الطرق
الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح .. فيديو
تعرف على أول بطل مصري في لعبة السومو..فيديو
الصحة: اختبارات تخصصية في 31 مجالا للعاملين بالتأمين الصحي.. فيديو
أول تعليق من الكنيسة على إضافة اللغة القبطية لـ محرك بحث جوجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟