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ثقافة

دار تويا تصدر رواية سفر المغيب للكاتب باهر بدوي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:50 ص
رواية سفر المغيب
رواية سفر المغيب
أ ش أ
صدر حديثا عن دار تويا للنشر والتوزيع، رواية "سفر المغيب" للكاتب باهر بدوي، وتدور أحداثها في نهاية الأربعينيات بالقاهرة.

فمع نشوب حرب 1948، ينضم "ميخائيل" لجمعية سرية ذات طابع قومي - اشتراكي، تنادي بإنقاذ المنطقة العربية من الجهل والتحرك لإسقاط الأنظمة والاستقلال والقضاء على الإقطاع، ويشارك في عملية اغتيال أحد الباشوات المتورطين في الفساد، لكن الشاب المتحمس للنضال يعاني تخبطا داخليا بين مفاهيم الأخلاق والقيم وتحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يجد نفسه مضطّرا لإعادة حساباته منذ كان طفلا ويستعيد تجاربه مع جده المتدين ووالده العقلاني الذي زرع داخله المبادئ الأولى للإنسانية.

باهر بدوي روائي وفنان تشكيلي ورسام كوميكس، تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عمل بعدة مهن كالرسم في القصص المصورة، وتدريس الإنجليزية وإدارة المبيعات.

حصل على دبلومة التدريس الدولي TEFL عام 2017، وأصدر مجموعته القصصية "أحلام سجينة الجسد" عام 2015 عن دار "سما"، وشارك في معرض للفنون التشكيلية بمعهد (جوته) في يوليو 2018.

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