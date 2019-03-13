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رياضة

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:48 م
صدى البلد
نور عادل
دخل فريق ساو باولو البرازيلي في مفاوضات مع مسئولي نادي بيراميدز، وذلك من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الأول البرازيلي كينو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ونشرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية تقريرا عن الصفقة، مؤكدة أن مدرب كينو السابق في نادي بالميراس هو من يرغب في الوقت الحالي أن يكون لاعبا تحت قيادته مرة أخرى ولكن في نادي ساو باولو.

وقالت الصحيفة إن نادي ساو باولو يرغب في أن يحصل على خدمات كينو على سبيل الإعارة، إلا أن مسئولي بيراميدز يرغبون في أن يكون خروج كينو بيعا نهائيا في حال إذا وصل الفريقان إلى اتفاق على الصفقة.

ويقدم كينو مستويات متميزة مع فريق بيراميدز وقاده للفوز في كثير من المباريات، حيث إنه ساهم في 19 هدفا لبيراميدز، حيث سجل 9 وصنع 10 أخرى.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة.

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