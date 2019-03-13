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أخبار العالم

لقاء قريب بين موسكو وواشنطن حول أفغانستان ولا خطط روسية حالية لاتصالات مع طالبان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:26 م
موسكو وواشنطن - صورة
موسكو وواشنطن - صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف اليوم الأربعاء أنه لا يوجد بعد خطط لاجراء اتصالات روسية مع طالبان، لكن في المستقبل القريب سوف يتم عقد اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن كابولوف قوله ردًا على سؤال عن وجود خطط لإجراء اتصالات مع طالبان عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة: "لا ، ليست هناك حاجة لذلك بعد".

وأضاف: "قريبا سيكون هناك اتصال مع الأمريكيين، حينها سنرى"..مشيرًا إلى أنه، على الأرجح ، سيكون لقاء مع الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال كابولوف إن موسكو ترغب في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، لكن من المبكر الآن الحديث عن اتفاق جاد.
واختتم كابولوف، معلقا على المفاوضات في الدوحة: "حتى الآن لا يوجد شيء لنقيمه، لأنهم يتحدثون عن نوع من مسودة اتفاقية، لم نرها، حتى الآن، من الواضح أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات".

وأعلن الممثل الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يوم أمس الثلاثاء عن العمل لصياغة مسودة اتفاق مع طالبان عقب جولة من المفاوضات مع طالبان في الدوحة، وخاصة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. ومع ذلك، أشار زلماي إلى أنه لا توجد اتفاقات نهائية بعد.

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