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أخبار البلد

مدبولي: عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:17 م
إجتماع مجلس الوزراء
إجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، قال "مدبولي" إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى جميع احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أي مظاهر سلبية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الأساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحليولة دون زيادة أسعار تلك السلع.

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