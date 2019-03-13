القومي للسكان: نستهدف القضاء على ختان الإناث نهائيا بحلول عام 2025

التقى الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس، بليرتا اليكو ممثل الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة المرأة المصرية ومناهضة ختان الإناث.



وقال "حسن"، إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، التي وضعت من أجل مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه وإعادة توزيع السكان، تتضمن محورا أساسيًا من محاورها الخمسة وهو محور "تمكين المرأة"، لافتًا إلى أن هذا المحور من أهدافه رفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من 23% إلى 35%، ونشر ثقافة دور المرأة الإيجابي في سوق العمل لتحقيق التنمية، ورفع نسبة الإناث في المناصب القيادية والإدارية العليا في القطاع الحكومي من 11% إلى 20%، وخفض نسبة بطالة المرأة في الريف من 20.2% إلى 15%.



وفيما يخص مناهضة ختان الإناث، أشار إلى أن المجلس يتبنى استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث، منوهًا بأن المجلس هو المسئول الوطني عن تنسيق كل الجهود الوطنية والدولية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية، بالشراكة مع كافة الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني.



وأضاف أن ختان الإناث في مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد، مشيرًا إلى أن هدف المجلس القومي للسكان، ليس تقليل نسبة ختان الإناث فحسب، ولكن هدفنا هو القضاء على هذه الجريمة من مصر نهائيًا لتكون بنسبة صفر في المائة بحلول عام 2025.