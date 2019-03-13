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منوعات

شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:57 م
أبيكس 2019
أبيكس 2019
محمد علي
قال موقع نيوز لاير، إن شركة فيفو "Vivo" أطلقت هاتف "Apex 2019" الذي يُعد واحدًا من أغرب الهواتف بالعالم، نظرًا لكونه هاتف ذكي أراد له مصنعوه ألا يكون مزودًا بالأدوات التي ينتظرها المستخدمون عادة في هواتفهم الذكية. 

ويخلو جسم جهاز أبيكس 2019 من أي فتحات أو منافذ، حتى مكان اليو اس بي، الذي عوضته شركة فيفو بشريحة مغناطيسية على سطح الواجهة الخلفية تتصل مع الشاحن بطريقة تشبه تلك المستخدمة في الشواحن المخصصة لبعض حواسب آبل، ويمكن استخدامها أيضا لنقل البيانات بين الهاتف والأجهزة الأخرى.

الأغرب إن الهاتف يظهر بميزة خاصة للجواسيس، وهي تقنية مسح بصمات اليد عن طريق كافة أجزاء الشاشة، الأمر الذي عجزت عن تقديمه جميع الشركات المصنعة للتقنية حتى الآن، فضلاً عن إمكانية استعمال بصمة يد المستخدم لتفعيل أو حجب تطبيقات معينة في الهاتف، ما يعد عنصر أمان إضافياً لحماية البيانات الموجودة في تلك التطبيقات.

ويخلو هذا الهاتف أيضا من مكبرات الصوت التقليدية، وتخرج الأصوات منه عبر اهتزازات تصدرها الشاشة.

ويمكن لـ "Apex 2019" التعامل مع شبكات "5G" بسرعة كبيرة بفضل معالجه "Snapdragon 855" الأحدث من "Qualcomm"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرته الداخلية بسعة 512 جيجابايت.

وأشار الموقع، إلى أن فيفو أبيكس 2019 لا يملك كاميرا للصور الشخصية "سيلفي"، لكن به كاميرا خلفية مزدوجة بسعة 13 ميجابكسل و12 ميجابكسل، على التوالي.

ويتكون شكل Apex 2019 من قطعة زجاجية واحدة، وهو أمر قالت فيفو عنه، إنه كان من الصعب جدًا القيام بذلك، لأنه يأتي مع مجموعة من بعض أجهزة استشعار للضغط والسعة ومن أجل محاكاة النوم وأزرار الصوت. 


شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس
شاهد.. فيفو تطلق أغرب هاتف في العالم مزود بتقنيات خاصة بالجواسيس

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