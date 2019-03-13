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أخبار البلد

محمد شبانة: تطوير نادى الصحفيين بعشرة ملايين جنيه

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:28 م
محمد شبانة
محمد شبانة
أكد محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس فى انتخابات نقابة الصحفيين  أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اعتمد رسمياً تطوير نادى الصحفيين النهرى بشارع البحر الأعظم تطويراً شاملاً بالشكل اللائق بالصحفيين.

وكشف "شبانة" أنه تم اعتماد مبلغ عشرة ملايين جنيه فى هذا الخصوص وسيقوم مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع بعملية التطوير بعد أن قام بتطوير ستاد القاهرة مؤخراً.

وقال "شبانة" إنه بصفته رئيسًا للنادى يزف هذه البشرى للصحفيين وهو أكبر إنجاز فى تاريخ النادى بعد إنشائه ويحسب لمجلس الإدارة الحالى بأكمله ولجموع الصحفيين وهو استكمال لكافة الجهود التى قامت بها المجالس السابقة.

ووجّه "شبانة" الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على هذا الدعم الكبير مؤكدا أنه لا يتأخر أبدا فى تقديم خدماته للصحفيين.

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