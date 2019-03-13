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أخبار العالم

الكشف عن حجم الخسائر الفادحة لشركة بوينج عقب حظر طائرات 737 ماكس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:46 م
طائرة بوينج 737
طائرة بوينج 737
شريف سيد
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن حجم الخسائر التي ستتعرض لها شركة بوينج لصناعة الطائرات، عقب قرار غالبية دول العالم بحظر دخول طائرات بوينج 737 ماكس على أراضيها، عقب حادث الطائرة الاثيوبية الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه من المتوقع خسائر ما بين مليار إلى 5 مليار دولار على شركة بوينج، نظير منع تحليق طائرات 737 ماكس في أغلب دول العالم.

واستندت التقديرات على أساس لمدة ثلاثة أشهر. حيث يمكن لشركة بوينج تحمل هذه التكلفة: فقد سجلت إيرادات قياسية بلغت 101 مليار دولار العام الماضي ، وأرباح بلغت 10.6 مليار دولار.

وكانت شركة بوينج أغلت تحليق أسطولًا كاملًا من الطائرات من قبل. في عام 2013 ، طلبت شركة بوينج من شركات الطيران ألا تطير طائراتها 787 دريملاينر لأن بطاريات الطائرات اشتعلت فيها النيران.

لم تتوقف شركة بوينج عن صناعة الطائرات 787 بينما عملت على إيجاد حل للمشكلة، في ذلك الوقت، كان هناك 50 طائرة دريملاينر فقط في الخدمة، وبالتالي فإن تكلفة شركة بوينج كانت "ضئيلة"، حسبما ذكرت الشركة.






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