الفقي: حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا وبوش الأب الأقرب إليه

قال الدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن جورج بوش الأب، كان الأقرب للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، علي مر الرؤساء الأمريكيين الذين عاصرهم .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر "، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر "، إن أمريكا كانت تطمح في أن تخضع الرئيس محمد حسني مبارك، ولكن لم تستطع معلقا:"حسني مبارك لم يكن خاضعا لأمريكا في السنوات الأخيرة.



وأوضح أن أمريكا قوة هائلة تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك تم من خلال ثورات الربيع العربي، وإعدام الرئيس الراحل صدام حسين .

