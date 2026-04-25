قيادي بمستقبل وطن : سيناء نموذج للصمود .. ومصر تتحرك بثقة لحماية أمنها

أكد محمد مصطفى السلاب أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء جاءت معبرة بصدق عن عقيدة الدولة المصرية الراسخة في حماية الأرض وصون السيادة، ومجسدة لحجم التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية والدولية وتعقيداتها المتزايدة.

وأوضح السلاب، في تصريحات له اليوم، أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام يأتي في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة، بما يفرض على الدولة المصرية مواصلة السير بثبات على طريق حماية الأمن القومي، بالتوازي مع استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أن ذكرى تحرير سيناء تمثل مصدر إلهام وطني يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات، مؤكدًا أن ما تحقق من استعادة الأرض في الماضي يقابله اليوم جهد ممتد لترسيخ دعائم الدولة الحديثة، القادرة على الصمود في محيط إقليمي شديد الاضطراب.

وأشار إلى أن المشهد الإقليمي الراهن، بما يحمله من صراعات ممتدة ومحاولات لإعادة تشكيل موازين القوى، يبرز أهمية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار، لافتًا إلى أن تحركات الدولة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على الثوابت الوطنية والانفتاح على الحلول السياسية التي تجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب تعميق الاعتماد على الصناعة الوطنية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الصمود الاقتصادي، مشددًا على أن دعم الإنتاج المحلي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الاستيراد.

وأكد السلاب أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل العامل الحاسم في مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ضغوط متزايدة، موضحًا أن وعي المواطنين وإدراكهم لطبيعة المرحلة يسهمان بشكل مباشر في تعزيز استقرار الدولة وقدرتها على مواصلة مسار البناء.

واختتم السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الخبرة والإرادة ما يؤهلها لعبور هذه المرحلة الدقيقة، مستلهمة من تاريخها قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة التقدم بثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتوازنًا.