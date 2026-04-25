ألمانيا تتحرك بحذر نحو الخليج .. كاسحة ألغام بالمتوسط تمهيدًا لدور أمني محتمل في هرمز
إحنا واحد .. أحمد موسى : اللي يمس السعودية والإمارات يمس مصر
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
قيادي بمستقبل وطن : سيناء نموذج للصمود .. ومصر تتحرك بثقة لحماية أمنها

أكد محمد مصطفى السلاب أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء جاءت معبرة بصدق عن عقيدة الدولة المصرية الراسخة في حماية الأرض وصون السيادة، ومجسدة لحجم التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية والدولية وتعقيداتها المتزايدة.

وأوضح السلاب، في تصريحات له اليوم، أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام يأتي في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة، بما يفرض على الدولة المصرية مواصلة السير بثبات على طريق حماية الأمن القومي، بالتوازي مع استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أن ذكرى تحرير سيناء تمثل مصدر إلهام وطني يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات، مؤكدًا أن ما تحقق من استعادة الأرض في الماضي يقابله اليوم جهد ممتد لترسيخ دعائم الدولة الحديثة، القادرة على الصمود في محيط إقليمي شديد الاضطراب.

وأشار إلى أن المشهد الإقليمي الراهن، بما يحمله من صراعات ممتدة ومحاولات لإعادة تشكيل موازين القوى، يبرز أهمية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار، لافتًا إلى أن تحركات الدولة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على الثوابت الوطنية والانفتاح على الحلول السياسية التي تجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب تعميق الاعتماد على الصناعة الوطنية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الصمود الاقتصادي، مشددًا على أن دعم الإنتاج المحلي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الاستيراد.

وأكد السلاب أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل العامل الحاسم في مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ضغوط متزايدة، موضحًا أن وعي المواطنين وإدراكهم لطبيعة المرحلة يسهمان بشكل مباشر في تعزيز استقرار الدولة وقدرتها على مواصلة مسار البناء.

واختتم السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الخبرة والإرادة ما يؤهلها لعبور هذه المرحلة الدقيقة، مستلهمة من تاريخها قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة التقدم بثقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتوازنًا.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على شقيقين يروجان للمخدرات بالقليوبية

المتهم

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بإطلاق نار بالقليوبية

حريق

مصرع شخص في حريق منزل بنجع حمادي شمال قنا

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد