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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

الخميس 14/مارس/2019 - 12:09 ص
صدى البلد
حسن العمدة
أطاح ليفربول بمنافسه بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا وفي عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آليانز أرينا، وتأهل إلى دور الـ8.

وافتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من "نوير"، ليراوغه ويسددها على الفور لتسكن الشباك.

وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق "ماتيب" مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه.

ونجح "فان ديك" في إحراز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 69 من رأسية قوية عقب تنفيذ ركنية لتسكن شباك نوير علي الفور.

وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق ماني عقب تلقيه عرضية رائعة من محمد صلاح ليسددها برأسه قوية لتسكن في الشباك.

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