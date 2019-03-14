شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا

حلّ طلاب بكلية طب جامعة طنطا، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".





وألَّفَ طلاب كلية الطب، أغنية تخرج الدفعة الخاصة بهم على ألحان أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، بعنوان "طنطا.. طب طنطا".





وقالت ريهام عبد الحميد، إحدى طالبات طب طنطا، إن الدفعة قررت تصوير أغنية للدفعة تكون ذكرى لهم، وتم اختيار أغنية "مافيا" بالصدفة، مع تأليف كلمات جديدة على ألحان الأغنية الأصلية.





ومن جهته، قال أحمد طارق، أحد طلاب الكلية، إنه تم تصوير الأغنية قبل حفل التخرج بأسبوع عقب الانتهاء من الامتحانات، مضيفًا: "عانينا في كواليس التصوير؛ لأننا لا نمتلك خبرة في تصوير الفيديو، وكان معظم الطلاب يرقصون بشكل عشوائي".